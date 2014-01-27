Харьковский Евромайдан не будет захватывать админздания и предупреждает о возможных провокациях

Об этом на своей странице в Facebook заявил соорганизатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин, передает корреспондент УНИАН.

Вместе с тем он обратил внимание на возможные провокации, которые могут быть совершены с целью дестабилизации ситуации в городе.

«Есть информация, что сейчас в Харькове «титушки» собираются совершать какие-то провокации. Еще раз заявляем, что никаких захватов административных зданий, ОГА или горсовета харьковский Евромайдан совершать не собирается. Все возможные сегодня проявления агрессии, погромы или штурмы расцениваем как провокации властей для дестабилизации ситуации в городе», - отметил Чистилин.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в Харькове на митинг Евромайдана напали несколько десятков молодых людей. Во время столкновений повреждили камеру съемочной группы одного из местных телеканалов. Нападение удалось отбить с помощью самообороны Евромайдана и сотрудников милиции, дежуривших на месте проведения акции.