Во время разгона запорожского Майдана пострадали минимум трое журналистов

В частности, по предварительным данным активистов были избиты фотограф информационного агентства ”Укринформ” Дмитрий Смольенко, журналист, ведущий и музыкант Валентин Терлецкий, а также главный редактор газеты ”Мечта” Юрий Гудименко.

В частности, по данным активистов, Смольенко и Терлецкий были сильно избиты и увезены в больницу, а Гудыменко силовики дубинкой сломали палец.

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”Я снимал, пока не получил дубинкой по руке, в которой сжимал ненужную общем-то вещь - журналистское удостоверение. Рука вроде бы целая, только палец сломан. Больницы забиты избитыми”, - написал он в социальной сети ”Фейсбук”.

”Димку Смольєнка - фотографа ”Укринформа” избили прямо во время разговора со мной - связь пропала. Валика Терлецкого - это наш запорожский журналист, ведущий и музыкант. Он шел по Фестивальке (площадь Фестивальная - УНИАН) возле митинга с гитарой, а она у него в камуфляжном чехле... На остановке менты схватили и избили очень”, - пишут в социальной сети активисты.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье правоохранители оттеснили участников Майдана с площади перед зданием Запорожской областной государственной администрации.

Правоохранители заблокировали все подъездные пути к ОГА. По неподтвержденным данным, задержаны около 30 человек.