Власти Одессы призвали население противостоять «захватчикам и экстремистам». 

Как сказано в обращении, растиражированном департаментом информации и связи с общественностью Одесского городского совета, «в последние дни мы наблюдаем в Одессе попытку экспорта беспорядков из других регионов страны».

«По имеющейся информации, большинство экстремистских проявлений - дело рук заезжих провокаторов. Мы уже наблюдали таковых в Одессе неоднократно - когда они пытались мыть сапоги в наших фонтанах и разрушать памятник основателям нашего города. И каждый раз одесситы давали достойный отпор заезжим гастролерам. Потому что многонациональная Одесса – яркий пример того, как люди разного вероисповедания и разных культур могут жить и трудиться в мире и согласии», - сказано в документе. «Одесситы – хозяева своего города, в котором нет места насилию, варварству и беззаконию. Гостей мы любим и приветствуем, а захватчикам и экстремистам здесь не место. Как говорят в Одессе - не учите нас жить!», - отметили авторы обращения.