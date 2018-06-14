10 дней «войны» за гражданские свободы. Хроника событий

16 января. В четверг, Верховная Рада собралась принять государственный бюджет на 2014 год. Оппозиция, традиционно, заблокировала трибуну парламента и кабинет спикера Владимира Рыбака. Провластные фракции, в свою очередь, подготовили плацдарм для голосования за главную финансовую смету страны в альтернативном месте – здании комитетов Верховной Рады на улице Банковой. Но «выездное заседание» проводить не пришлось. Неизвестным образом прорвавшись в сессионный зал парламента, первый заместитель главы Верховной Рады Игорь Калетник открыл заседание и предложил депутатам голосовать поднятием рук. Причем без обсуждения.

По словам самого Калетника, необходимость в таком виде голосования возникла, поскольку у некоторых народных депутатов забрали карточки для голосования. Кроме того, вице-спикер попросил счетную комиссию Верховной Рады считать голоса, когда парламентарии проголосуют поднятием рук.

В результате, вместе с бюджетом, были приняты и законопроекты, значительно ограничивающие права граждан. И все – одинаковым количеством голосов. Происходило это так: после каждого поднятия рук парламентариями, счетная комиссия Верховной Раде, в частности, народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник, через несколько секунд называл количество проголосовавших. Каждый раз получалось 235, что вызывало смех в сессионном зале.

После того, как законы были приняты, парламентарии отправились «на каникулы», чтобы собраться на следующую сессию только 4 февраля. Впрочем, оппозиционные депутаты успели подать спикеру Верховной Рады заявление с требованием не подписывать принятые законы. Однако Владимир Рыбак эту просьбу проигнорировал.

17 января. Президент Украины Виктор Янукович получил подписанные спикером скандальные законы и также их подписал.

Владимир Рыбак пояснил, что, принимая эти документы, народные депутаты действовали в соответствии с регламентом и не нарушили закон. А также подтвердил, что оппозиционные фракции зарегистрировали проекты постановлений об отмене большинства из принятых законов. Но, так как сессия закончилась, спикер предложил опротестовывать документы после их подписания президентом. «У кого будут вопросы, то все смогут рассмотреть — и в судах, и здесь в Верховной Раде», - заявил он.

В свою очередь, оппозиция призвала украинцев собраться на Народное Вече в воскресенье.

Кроме того, этот день запомнился еще одним знаковым событием для грядущего обострения противостояния: своей должности лишился глава Администрации президента Сергей Левочкин.

19 января. Во время Народного Вече, лидеры оппозиционных сил озвучили свои требования к главе государства, но не сумели ответить на запрос от участников митинга. А он был предельно прост: люди требовали лидера.

Получив со сцены Майдана своеобразный ответ, что лидером является народ, граждане, настроения которых были к этому моменту отнюдь не мирными, двинулись в сторону правительственного квартала. Впрочем, агрессивно настроенные граждане, оказавшиеся в первых рядах, в самом начале улицы Грушевского, возле стадиона «Динамо», встретили плотный заслон милиции, охраняющей подступы к административным зданиям.

Неизбежная в этой ситуации стычка произошла. До конца дня между протестующими и несколькими шеренгами сотрудников правоохранительных органов происходил «обмен любезностями»: светошумовыми и газовыми шашками, брусчаткой и петардами. После наступления темноты эти стычки переросли в масштабные жестокие столкновения. В ход пошли резиновые пули с одной стороны, и коктейли Молотова и град камней – с другой. После десятичасовой битвы, медикам пришлось оказывать помощь более чем сотне пострадавших с переломами, ушибами, рваными ранами, отравлениями газом и контузиями.

Первая кровь, пролитая на Крещение, сподвигла президента заявить о готовности вести переговоры. Ответственным за их проведение был назначен секретарь СНБО Андрей Клюев.

20 января. Глава государства также обращается к украинцам с просьбой не идти за теми, кто призывает к насилию. Он заявляет, что с пониманием относился к участию людей в мирных массовых акциях, готов был выслушать их позицию и совместно искать пути решения противоречий. «Но сейчас, когда мирные акции перерастают в массовые беспорядки, сопровождаются погромами и поджогами, применением насилия, я убежден, что такие явления несут угрозу не только общественности Киева, но и всей Украине», - говорит он в своем видеообращении.

Впрочем, представители оппозиции честно признаются, что не причастны к обострению противостояния. А ответственность за конфликт на Грушевского берет на себя организация «Правый сектор».

Тем временем, столкновения в центре столицы не прекращаются. После ночи ожесточенных боев госпитализированы несколько десятков человек. Троим удалены глазные яблоки после ранения резиновыми пулями, один протестующий потерял кисть руки. Также правоохранители открывают «охоту» на журналистов. Яркие оранжевые жилеты с надписью «Пресса» и каски – отличная мишень.

Протестующие усиливают баррикады, правоохранители поливают их водой из брандспойтов (официально заявляя, что тушат горящие объекты на линии «фронта»).

21 января. Газета «Голос Украины» публикует скандальные законы, против которых протестует Майдан.

В ночь с понедельника на вторник противостояние приобретает новые формы. В центре столицы – на Подоле, в районе Золотых ворот и парка Шевченко – замечены группы подозрительных молодых людей, так называемых «титушек». Они задирают простых горожан и участников протестов, а также бьют автомобили столичных жителей.

Самооборона Майдана и участники Автомайдана устраивают рейд, в ходе которого задерживают несколько десятков молодых людей. Учитывая количественное преимущество, последние не сопротивляются, и признаются на камеру, что приехали за вознаграждение для проведения провокаций.

Оппозиционные силы призывают киевлян не поддаваться на провокации хулиганов на улицах и создавать дружины, которые будут контролировать правопорядок в столице. А и.о. главы КГГА Анатолий Голубченко подсчитывает убытки города.

В ряде областей Украины жители блокируют отправку местных правоохранителей и военных в Киев.

На улице Грушевского продолжаются столкновения. Чтобы их прекратить, на передовой появляются священники, которые становятся между рядами милиции и протестующих.

Лидеры оппозиции настаивают, что вести переговоры будут только с президентом. В свою очередь, секретарь СНБО Андрей Клюев, которому глава государства поручил возглавить рабочую группу по подготовке переговорного процесса между властью и оппозицией, призвал прекратить беспорядки и агрессию.

Тем временем, фракция Партии регионов в Луганском областном совете призвала президента ввести в Украине чрезвычайное положение.

22 января. Утро начинается с новости о первом погибшем от огнестрельного ранения. Представители спецподразделений милиции начинают наступление на протестующих. С легкостью перейдя баррикады, они быстро теснят демонстрантов, но потом отступают на первоначальные позиции.

МВД подтверждает смерть двоих человек от огнестрельных ранений.

Майдан готовится к штурму: на баррикадах от улицы Институтской и на Крещатике со стороны Европейской площади находятся несколько сотен активистов с палками и в касках, усиливается пропускной режим.

Участники Всемирного экономического форума в Давосе бойкотируют украинского премьера Николая Азарова. В то же время, он заявляет, что власть выступает за конструктивный диалог с оппозицией о прекращении противостояния в центре Киева, но не воспринимает ультимативных условий.

Правоохранители выводят в свою защиту БТР и время от времени постреливают в сторону протестующих из помповых ружей. В то же время митингующие начинают жечь автомобильные покрышки. Грушевского затягивается плотным облаком черного дыма. Это затрудняет обзор и возможность атаки обеим сторонам.

В оппозиции заявляют, что будут использовать любую возможность, чтобы избежать человеческих жертв, встречаются с главой государства и дают президенту 24 часа для остановки кровопролития.

23 января. Сотрудники правоохранительных органов устраивают ловушки для участников Автомайдана и задерживают их. Все автомобили – разгромлены. В МВД заявляют, что за массовые беспорядки в столице в органы внутренних дел уже доставлено 97 человек.

Граждане Украины, которые проживают за рубежом, призывают работников дипломатического корпуса отмежеваться от политики президента Украины и перейти на сторону народа.

Президент встречается со спикером парламента и заявляет, что ситуацию в стране необходимо рассмотреть на внеочередной сессии Верховной Рады. Владимир Рыбак назначает проведение сессии на 28 января.

На Майдане продолжают действовать усиленные меры безопасности, введенные из-за угрозы штурма. В разных областях Украины жители продолжают препятствовать выезду в Киев солдат и правоохранителей. Также блокируются автобусы с «титушками».

Кроме того, в регионах начинаются локальные «восстания». Во Львове митингующие захватывают здание областной государственной администрации (ОГА) и заставляют губернатора области написать заявление об отставке. По примеру львовян поступают и жители Ровно.

Ожесточенные бои начинаются за доступ к зданию ОГА в Черкассах.

На сторону митингующих в Киеве становятся ультрас украинских футбольных клубов.

24 января. Министр МВД Виталий Захарченко обращается к митингующим и обещает их не преследовать в случае, если они пойдут на перемирие и покинут улицу Грушевского.

Появляется первая жертва со стороны правоохранителей – в Голосеевском районе Киева, недалеко от общежития «Беркута», застрелен сотрудник правоохранительных органов. В МВД также заявляют, что самооборона Майдана захватила в плен двух милиционеров и содержит их в здании КГГА.

Майдан голосует за выход оппозиции из переговорного процесса с властью и принимает решение расширить свои границы до улицы Грушевского.

В Черкассах штурм ОГА заканчивается не в пользу активистов. Масса задержанных и много пострадавших как с одной, так и с другой стороны. Одна девушка с черепно-мозговой травмой находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Вслед за Львовом и Ровно протестующие жители разных областей захватывают или блокируют ОГА. В этом списке: Сумы, Черновцы, Кировоград, Житомир, Луцк, Хмельницкий, Тернополь…

Майдан расширяет границы – появляются новые баррикады на ул. Институтской, Грушевского, Трехсвятительской и Владимирском спуске.

Президент проводит кадровые перестановки. Руководителем президентской администрации становится экс-глава СНБО Андрей Клюев. Первый заместитель главы Администрации президента Ирина Акимова лишается своего кресла и перемещается в должность советника президента. На ее место назначен Андрей Портнов.

25 января. На Грушевского устанавливается перемирие. Митингующие прорываются в здание Министерства энергетики, но, после общения с министром Эдуардом Ставицким, освобождают захваченные помещения и блокируют министерство снаружи.

Неспокойно в регионах. Жители Винницкой области захватывают Винницкую ОГА. Народное Вече в Чернигове принимает решение о необходимости отставки губернатора области и захватывает здание ОГА.

Главой Киевской городской государственной администрации назначен народный депутат от Партии регионов, глава регламентного комитета Верховной Рады Владимир Макеенко. О своем назначении он узнает от журналистов. Премьер тут же требует от главы КГГА в скорейшие сроки представить бюджет столицы на 2014 год.

Президент встречается с народными депутатами от Партии регионов в закрытом режиме. По окончанию встречи, никто из них не дает комментариев.

Еще один раунд переговоров власти и оппозиции оставляет двоякое впечатление. Глава государства предлагает пост премьер-министра Арсению Яценюку, а вице-премьера по гуманитарным вопросам – Виталию Кличко, соглашается на создание комиссии по внесению изменений в Конституцию и обещает пересмотреть скандальные законы. Также обещана амнистия для всех задержанных участников акций протеста.

Оппозиция не принимает предложения президента, хотя выражает готовность взять в свои руки бразды правления в Кабмине. Лидеры оппозиционных сил уверяют, что пойдут на подобное развитие событий лишь в случае выполнения всех требований Майдана.

Татьяна Урбанская