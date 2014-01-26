На Майдане продолжается траурное шествие в память о погибшем активисте из Беларуси
Майдан почтил минутой молчания память Жизневского, погибшего во время событий на улице Грушевского
Майдан почтил минутой молчания память Михаила Жизневского, гражданина Беларуси, который погиб во время событий на улице Грушевского в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим состоялась панихида в Михайловском соборе.
Гроб с телом Жизневского через Майдан несут молодые люди на плечах.
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Собравшиеся на Евромайдане скандируют: «Герой Украины!», «Банду геть!», а также приветствие «Слава Украине! - Героям слава!» .
Траурное шествие от Майдана пройдет до ул. Богдана Хмельницкого .
Как сообщал УНИАН, сегодня Жизневскому, гражданину Беларуси, исполнилось бы 26 лет. Он погиб во время столкновений между митингующими и правоохранителями на улице Грушевского в Киеве. Эксперты установили, что он погиб в результате огнестрельного ранения.