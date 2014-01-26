На Майдане продолжается траурное шествие в память о погибшем активисте из Беларуси

Майдан почтил минутой молчания память Михаила Жизневского, гражданина Беларуси, который погиб во время событий на улице Грушевского в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим состоялась панихида в Михайловском соборе.

Гроб с телом Жизневского через Майдан несут молодые люди на плечах.

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Собравшиеся на Евромайдане скандируют: «Герой Украины!», «Банду геть!», а также приветствие «Слава Украине! - Героям слава!» .

Траурное шествие от Майдана пройдет до ул. Богдана Хмельницкого .

Как сообщал УНИАН, сегодня Жизневскому, гражданину Беларуси, исполнилось бы 26 лет. Он погиб во время столкновений между митингующими и правоохранителями на улице Грушевского в Киеве. Эксперты установили, что он погиб в результате огнестрельного ранения.