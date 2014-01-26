В Сумах создали Народный Совет, митингующие строят баррикады перед ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас люди, среди которых молодежь, много мужчин и женщин пожилого возраста, наполняют около 1 тыс. мешков снегом и полностью забаррикадировали обе входные двери в здание со стороны площади Независимости.

По словам активистов, таким же образом они планируют забаррикадировать входы в здание с тыльной стороны, где пока находятся сотрудники милиции.

Таким образом горожане будут пытаться не допустить завтра, 27 января, чиновников на рабочие места.

Дежурство активистов рядом с баррикадами будет осуществляться круглосуточно.

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Сейчас часть участников Народного вече также отправилась тысячной колонной по улицам города с призывом «Сумы - вставай!».

Также участники Народного вече создали областной Народный Совет. Председателем Совета избран народный депутат Владимир Шульга («Батькивщина»).

Также Народное вече проголосовало за формирование отрядов муниципальной милиции и народной самообороны.

Вече, которое началось в 12 часов, собрало около 5 тысяч человек, которые заблокировали Дом советов, в котором проходят сессии городского и областного советов.