Депутатов просят расследовать, были ли снайперы на крыше Украинского дома

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие показали журналистам места, накрытые пластиковыми листами, где могли лежать снайпера. Активисты не подпускают близко к этим местам ни других митингующих, ни журналистов, чтобы не повредить возможные доказательства присутствия снайперов на крыше здания.

По словам активистов, позиция на крыше Украинского дома могла бы быть очень удобной для снайперов, так как хорошо просматривается вся улица Грушевского, где разворачивались силовые противостояния между протестующими и представителями правоохранительных органов, баррикады и лагерь протестующих.

Читайте такжеСМИ: Афганцы нашли на крыше Украинского дома боевые патроныКроме того, митингующие продолжают обнаруживать на крыше Украинского дома следы силовиков. В частности, активисты рассказали, что на крыше было обнаружено два патрона от снайперской винтовки и масляная бумажка, которая служила разделителем в коробке с патронами.

Как сообщал УНИАН, ранее Украинский дом долгое время находился под контролем силовиков. При этом МВД отрицало присутствие правоохранительных органов в здании. Однако активисты посчитали заявления МВД лживыми, и заявили, что МВД постоянно отрицает присутствие и участие силовиков в различных мероприятиях, несмотря на наличие фотографий и видеосъемок, а также свидетелей.

Вечером 25 января митингующие обнаружили, что в Украинский дом постепенно стягиваются силовики. В течении несколько часов протестующие штурмовали здание. Захватить Украинский дом им удалось под утро, после того, как один из лидеров оппозиции Виталий Кличко и другие народные депутаты провели переговоры с руководством МВД по выводу силовиков из Украинского дома. Сотрудники правоохранительных органов беспрепятственно покинули Украинский дом, а активисты заняли здание, в котором в скором времени планируется открыть пресс-центр и уже открыт пункт обогрева.

После захвата здания, активисты стали осматривать Украинский дом. На крыше афганцы нашли патроны для автомата Калашникова и карабина Симонова (СКС). По их словам, это наталкивает на мысль об участии снайперов в боевых действиях на улице Грушевского.

Напомним, ранее УНИАН стало известно, что снайперы прикрывали штурм Евромайдана 11 декабря.