Российский спецназ сегодня переоденут в "Беркут" и бросят на Майдан - Парубий

Народный депутат от «Батькивщины», комендант Евромайдана Андрей Парубий заявляет о получении оппозицией информации о возможном прибытии сегодня в Украину российского спецназа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

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«Есть информация, что сейчас в 14 часов в «Борисполе» и «Жулянах» высаживается российский спецназ в гражданском, который должны переодеть в форму «Беркута» и бросить на Майдан», - заявил Парубий.

Он сообщил, что «сейчас туда поехали наши люди проверить ее (информацию – УНИАН)».

В пресс-службе «Батькивщины» добавили, что из разных источников поступает информация о прибытии примерно 1 тыс. российских спецназовцев, которые должны высадиться в аэропортах «Жуляны» и «Гостомель».

При этом Штаб национального сопротивления обращается к СМИ с просьбой взять под «особый контроль» аэропорты «Жуляны » и «Гостомель» и также проверить сообщение, принимая во внимание собственные журналистские стандарты.