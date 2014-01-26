Активист обвиняет силовиков из Украинского дома в мародерстве и уничтожении музейных фондов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Майдана Зорян Шкиряк.

"Полтора месячное пребывание "Беркута" и ВВ в здании фактически уничтожили Украинский Дом. Это ужас... 4 и 5 этажи просто превращены в помойную яму", - написал он.

"Все разбросано, сломанная мебель, везде грязь, мусор, пустые бутылки, окурки. Сейчас, активисты Майдана вместе с работниками музея наводят порядок и проводят инвентаризацию, чтобы понимать масштабы возможного ограбления", - сказано в сообщении.

По данным активиста, силовики могут быть причастны и к разграблению музейных фондов.

"Оказывается, с 3-го декабря ученых практически не пускали на работу, потому что там хозяйничал "Беркут". Не исключено, что они причастны даже к исчезновению ценностей из музея. Сегодня работники Укрдома обнаружили, что пломбы складов были сорваны... Оказывается, "Беркут" еще и мародеры?...", - завершил Шкиряк.

Напомним, сегодня ночью бойцы спецподразделений оставили Украинский дом после длительного штурма.