Активист обвиняет силовиков из Украинского дома в мародерстве и уничтожении музейных фондов
Бойцы "Беркута" и внутренних войск МВД за полтора месяца пребывания в Украинском доме практически "уничтожили его"
Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Майдана Зорян Шкиряк.
"Полтора месячное пребывание "Беркута" и ВВ в здании фактически уничтожили Украинский Дом. Это ужас... 4 и 5 этажи просто превращены в помойную яму", - написал он.
"Все разбросано, сломанная мебель, везде грязь, мусор, пустые бутылки, окурки. Сейчас, активисты Майдана вместе с работниками музея наводят порядок и проводят инвентаризацию, чтобы понимать масштабы возможного ограбления", - сказано в сообщении.
По данным активиста, силовики могут быть причастны и к разграблению музейных фондов.
"Оказывается, с 3-го декабря ученых практически не пускали на работу, потому что там хозяйничал "Беркут". Не исключено, что они причастны даже к исчезновению ценностей из музея. Сегодня работники Укрдома обнаружили, что пломбы складов были сорваны... Оказывается, "Беркут" еще и мародеры?...", - завершил Шкиряк.
Напомним, сегодня ночью бойцы спецподразделений оставили Украинский дом после длительного штурма.