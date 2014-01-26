Охрана Майдана бежит на Грушевского, опасаясь атаки "Беркута"

Многие активисты Евромайдана считают, что начало штурма Украинского дома был провокацией с целью отвлечь людей от защиты баррикад.

Между тем журналист Еспресо.TV в прямой трансляции штурма здания сообщил, что ему известно об активизации "Беркута" на Грушевского.

Читайте такжеСиловики отказались покинуть Украинский дом. Штурм продолжаетсяВроде свидетели сообщают об определенных передвижения в лагере спецназа после того, как несколько сотен протестующих начали штурм Украинского дома, сообщает ТСН.

Вместе с тем представители самообороны отмечают, что не знают, кто именно начал штурм здания на Европейской площади. Приказа о штурме от руководства охраны Майдана не поступало, сообщают представители самообороны.

По последней информации, митингующие начали возводить баррикады вокруг Украинского дома после того, как появилась информация о пребывании внутри спецназовцев. После построения баррикад евромайдановцы якобы предложили правоохранителям снять шлема и покинуть здание , однако те отказались. Уже после этого начался штурм.