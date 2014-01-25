Янукович обсудил с фракцией ПР мирные пути решения конфликта
20:59, 25 января 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович обсудил ситуацию в стране с депутатами фракции Партии регионов в парламенте.
Виктор Янукович
Как сообщает пресс-служба Президента, на встрече также присутствовали представители Кабинета министров Украины.
Во время своего выступления Президент еще раз подчеркнул важность решения конфликтной ситуации исключительно мирным путем, говорится в сообщении.
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