В Чернигове милиция отпустила шестерых задержанных активистов

Освободить задержанных - таким было одно из требований протестующих. Ребят выпустили со двора облгосадминистрации, где их держали в автозаке.

Между тем, по информации местных журналистов, задержания активистов осуществляли не милиционеры, а ”титушки”. Задержанных сначала на автозаке доставили в отделение милиции, где у них взяли персональные данные, а затем вернули во двор ОГА и отпустили.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове митингующие блокируют здание облгосадминистрации. Сегодня участники акции протеста выломали двери на входе в облгосадминистрацию с стороны Департамента экономического развития на первом этаже и разбили несколько окон. Милиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Народные депутаты пытались передать в облгосадминистрацию резолюцию, принятую Народным вече в Чернигове. В ней объявлено об отставке главы ОГА Владимира Хоменко и председателя областного совета Анатолия Мельника; названы требования провести сессии областного, городских и районных советов о признании власти Народной рады, о создании отрядов народной самообороны во главе с экс-начальником черниговской милиции Эдуардом Алехиным; переименовании одной из улиц Чернигова в честь защитников улицы Грушевского; об объявлении вне закона Партии регионов и КПУ.

В Народном вече на центральной Красной площади, организованном оппозиционными силами, принимают участие около 1,5 тыс. человек. В это же время на Аллее героев собрались сторонники действующей власти - около 1 тыс. человек.

По факту покушения на захват здания Черниговской ОГА следственный отдел УМВД Украины в Черниговской области открыл уголовное производство.