События в Киеве носят «характер в высшей степени экстремистских действий» - Захарченко

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, Захарченко заявил: «События последних дней в столице Украины показали, что наши попытки мирно разрешить конфликт, не прибегая к силовому противостоянию, остаются тщетными. Наши призывы не услышаны, договоренности перемирия нарушаются. В сторону милиции, которая не прибегает к применению силы, ведь продолжаются переговоры власти и оппозиции, снова полетели брусчатка и "коктейли Молотова", подожжен жилой дом».

«Радикальный депутат Олег Ляшко призвал задерживать и нападать на правоохранителей. Как следствие, ночью один милиционер убит выстрелом в голову, трое правоохранителей захвачены на Майдане Незалежности. Один из них, тяжело раненный, в госпитале, еще двух продолжают удерживать в здании Киевской городской государственной администрации. Переговоры милиции с лидерами протестов и оппозиционными депутатами, которые продолжались ночью, не дали результата. Они уже не могут повлиять на радикальные группировки, которые контролируют захваченнные здания и устраивают силовые акции. По оперативной информации, полученной правоохранителями, в Доме профсоюзов и КГГА накапливается огнестрельное оружие», - отметил Захарченко.

По его убеждению, «на эти события, которые уже носят характер высокой степени экстремистских действий, мировое сообщество не должно закрывать глаза. Оппозиционные лидеры не отмежевываются от радикальных сил, но уже не в состоянии их контролировать и подвергают опасности граждан Украины».