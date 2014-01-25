Милиция призывает митингующих выдать двух захваченных ими правоохранителей
10:23, 25 января 2014Политика
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Милиция просит митингующих выдать двух работников правоохранительных органов, которые были захвачены 24 января активистами и находятся, по имеющейся информации, в здании Киевской горгосадминистрации.
Столкновения активистов и правоохранителей после Народного вече 19 января / Reuters
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
Как сообщал УНИАН, по информации Управления связей с общественностью МВД Украины, 24 января вечером вблизи столичного Майдана Незалежности охрана Майдана напала на трех работников милиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей, и ранила одного из них ножом.
"Захваченных стражей порядка удерживали в доме КГГА. Сейчас раненый освобожден и уже госпитализирован, ему оказывается помощь. Судьба еще двух милиционеров неизвестна", - отметили в МВД.
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