Милиция призывает митингующих выдать двух захваченных ими правоохранителей

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

Как сообщал УНИАН, по информации Управления связей с общественностью МВД Украины, 24 января вечером вблизи столичного Майдана Незалежности охрана Майдана напала на трех работников милиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей, и ранила одного из них ножом.

"Захваченных стражей порядка удерживали в доме КГГА. Сейчас раненый освобожден и уже госпитализирован, ему оказывается помощь. Судьба еще двух милиционеров неизвестна", - отметили в МВД.