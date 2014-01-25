На Грушевского более 1 тысячи правоохранителей заболели от переохлаждения
10:11, 25 января 2014Политика
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1340 правоохранителей заболели воспалением легких, инфекционными заболеваниями, а также переохладились.
На Грушевского более 1 тыс правоохранителей заболели от переохложения
Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.
С начала столкновений на улице Грушевского между активистами Евромайдана и правоохранительными органами в лечебные заведения Министерства внутренних дел со сложными травмами обратились 285 сотрудников ОВД, 104 из которых находятся на стационарном лечении.
Об этом во время встречи с членами региональной делегации Международного Комитета Красного Креста сообщила начальник отдела лечебно-профилактической помощи управления медицинского обеспечения и реабилитации МВД Зинаида Олейник.
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