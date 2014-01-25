В Штабе нацсопротивления говорят, что на милиционеров на Майдане никто не нападал

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ВО "Батькивщина".

"Сегодня ночью пресс-служба МВД Украины обвинила Самооборону Майдана в нападении и задержании трех сотрудников милиции, также майдановцев фактически обвинили в смерти молодого сотрудника милиции", - говорится в сообщении.

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Штаб национального сопротивления выражает соболезнования родным погибшего старшего сержанта отдела государственной службы охраны Голосеевского райуправления милиции. "Это трагедия, которая должна быть незамедлительно и профессионально расследована. Убийство нельзя оправдать", - отметили в Штабе национального сопротивления.

В заявлении также подчеркнули, что смерти людей, о которых известно на сегодня, "произошли из-за неспособности власти услышать собственный народ, здравый смысл и сделать все необходимое для урегулирования острейшего кризиса".

В то же время, Штаб национального сопротивления обратился к милиции с просьбой "не прибегать к провоцированию ситуации, тиражируя ложные и опасные новости, в частности будто бы о нападении "охраны Майдана" на работников милиции и их ранения".

"Штаб национального сопротивления категорически отрицает такой факт и считает его сознательной провокацией, с целью возмущения милиции против протестующих. Не хочется верить, что и убийство милиционера могли использовать с такой же целью", - отмечается в тексте заявления.

"Несмотря на то, что эти сообщения уже спровоцировали продолжение боевых действий на Грушевского, считаем, что это может стать поводом для силовой "зачистки" Майдана. Применение силы недопустимо, поскольку приведет лишь к одному - экскалации противостояния и насилия в стране", - подытожили в Штабе национального сопротивления.