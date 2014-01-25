Охрана Майдана захватила трех милиционеров, один ранен - МВД

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

"Вечером 24 января в районе Майдана Независимоститак называемая “охрана майдана” напала на троих работников милиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Одному из них сразу был нанесен удар ножом.

Захваченных правоохранителей удерживали в здании КГГА. Сейчас раненый освобожден и уже госпитализирован, ему оказывается помощь.

Судьба еще двух милиционеров неизвестна.