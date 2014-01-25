Охрана Майдана захватила трех милиционеров, один ранен - МВД
00:57, 25 января 2014Политика
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Вечером 24 января в районе Майдана Независимости совершено нападение на сотрудников милиции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.
"Вечером 24 января в районе Майдана Независимоститак называемая “охрана майдана” напала на троих работников милиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Одному из них сразу был нанесен удар ножом.
Захваченных правоохранителей удерживали в здании КГГА. Сейчас раненый освобожден и уже госпитализирован, ему оказывается помощь.
Судьба еще двух милиционеров неизвестна.
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