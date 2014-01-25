Во Львове около 200 человек продолжают блокировать психушку, где базируется ”Грифон”

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на территории больницы молодежь, жители близлежащих улиц, а также женщины и мужчины пенсионного возраста патрулируют территорию больницы с целью недопущения выезда бойцов ”Грифона” в Киев.

Также активисты блокируют выезды с территории больницы, пропуская при этом машины скорой помощи, и частные автомобили медиков. Митингующие создали лагеря в трех местах, окружив, корпус, где размещаются бойцы спецподразделения.

Они установили металлические бочки, в которых жгут костры, развернули полевые кухни. По словам активистов, дрова и деревянные поддоны, на которых они стоят, чтобы не замерзнуть, им привозят неравнодушные львовяне. Горячую пищу в больших термосах, напитки и бутерброды приносят родственники митингующих и активисты львовского Евромайдана.

Участники акции поют Гимн Украины, колядки. Многие завернуты в Государственный флаг Украины. Практически у всех молодых ребят в руках выструганные деревянные палки, которые, по их словам, будут служить для защиты в случае попытки силового разгона протестующих.

К участникам акции присоединяются жители Львова со своими собаками. Один из участников сказал корреспонденту УНИАН, что откликнулся на призыв активистов, прийти со своей овчаркой помочь в патрулировании, поскольку больница занимает довольно значительную территорию с парковой зоной и многими корпусами.

На центральной аллее больницы продолжает стоять автобус с порезанными шинами. Самих бойцов ”Грифона” не видно.

Работники больницы отметили корреспонденту УНИАН, что не имеют никаких претензий к пикетчикам, поскольку они не мешают функционированию больницы.

Как сообщал УНИАН, сегодня активистам львовского Евромайдану стало известно, что в Киев планируют выехать бойцы спецподразделения милиции «Грифон». Одетые в бронежилеты и со щитами они садятся в автобус, который находится на территории Львовской областной психиатрической больницы. Несколько десятков активистов заблокировали выезд с территории Львовской областной психиатрической больницы по ул. Кульпарковской, 95, а также пробили колеса в автобусе. Спецназовцев заставили бросить щиты и они вернулись на территорию больницы.

Справка УНИАН. ”Грифон” - специальное подразделение судебной милиции МВД Украины, в задачи которого входит обеспечение безопасности работников суда, участвующих в слушаниях по резонансным делам, членов их семей и близких родственников, а также участников процесса. Во Львовской психиатрической больнице представители «Грифона» охраняют одно из отделений - судебно-психиатрическое.