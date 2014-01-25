Во Львове около 200 человек продолжают блокировать психушку, где базируется ”Грифон”
Во Львове около 200 человек продолжают блокирование Областной психиатрической больницы, на территории которой базируется спецподразделение милиции ”Грифон”.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на территории больницы молодежь, жители близлежащих улиц, а также женщины и мужчины пенсионного возраста патрулируют территорию больницы с целью недопущения выезда бойцов ”Грифона” в Киев.
Также активисты блокируют выезды с территории больницы, пропуская при этом машины скорой помощи, и частные автомобили медиков. Митингующие создали лагеря в трех местах, окружив, корпус, где размещаются бойцы спецподразделения.
Они установили металлические бочки, в которых жгут костры, развернули полевые кухни. По словам активистов, дрова и деревянные поддоны, на которых они стоят, чтобы не замерзнуть, им привозят неравнодушные львовяне. Горячую пищу в больших термосах, напитки и бутерброды приносят родственники митингующих и активисты львовского Евромайдана.
Участники акции поют Гимн Украины, колядки. Многие завернуты в Государственный флаг Украины. Практически у всех молодых ребят в руках выструганные деревянные палки, которые, по их словам, будут служить для защиты в случае попытки силового разгона протестующих.
К участникам акции присоединяются жители Львова со своими собаками. Один из участников сказал корреспонденту УНИАН, что откликнулся на призыв активистов, прийти со своей овчаркой помочь в патрулировании, поскольку больница занимает довольно значительную территорию с парковой зоной и многими корпусами.
На центральной аллее больницы продолжает стоять автобус с порезанными шинами. Самих бойцов ”Грифона” не видно.
Работники больницы отметили корреспонденту УНИАН, что не имеют никаких претензий к пикетчикам, поскольку они не мешают функционированию больницы.
Как сообщал УНИАН, сегодня активистам львовского Евромайдану стало известно, что в Киев планируют выехать бойцы спецподразделения милиции «Грифон». Одетые в бронежилеты и со щитами они садятся в автобус, который находится на территории Львовской областной психиатрической больницы. Несколько десятков активистов заблокировали выезд с территории Львовской областной психиатрической больницы по ул. Кульпарковской, 95, а также пробили колеса в автобусе. Спецназовцев заставили бросить щиты и они вернулись на территорию больницы.
Справка УНИАН. ”Грифон” - специальное подразделение судебной милиции МВД Украины, в задачи которого входит обеспечение безопасности работников суда, участвующих в слушаниях по резонансным делам, членов их семей и близких родственников, а также участников процесса. Во Львовской психиатрической больнице представители «Грифона» охраняют одно из отделений - судебно-психиатрическое.