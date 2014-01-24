Янукович: Рада изменит "законы 16 января"

Президент Украины Виктор Янукович обещает, что на внеочередной сессии парламента 28 января будут внесены изменения в законы, принятые 16 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями духовенства, которые входят в Совет церквей.

Президент подчеркнул, что по договоренности с оппозицией сейчас работают эксперты, которые разрабатывают изменения в законодательство, и на внеочередной сессии эти изменения будут рассмотрены.

Вместе с тем он критически оценил высказывания некоторых политиков, в том числе и иностранных, о том, что эти законы являются диктаторскими.

Янукович отметил, что, в частности, во время телефонных разговоров с некоторыми иностранными коллегами говорил о том, что их законодательство по теми или иным вопросам является болем жестким.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.

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В частности, Верховная Рада приняла закон депутатов-регионалов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей "и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан", который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, ужесточает регулирование деятельности общественных организаций, разрешает закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет-СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителях, судьях и их близких родственникам или членах семьи, разрешает Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм.

После принятия этих законов 19 января в Киеве начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Сотни людей ранены, есть погибшие.