Митингующие взяли в осаду Житомирский горсовет

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга скандируют «Ганьба!» («Позор»).

Сессия Житомирского городского совета еще не началась, помещение Житомирской ОГА, которое пытались взять штурмом вчера пикетчики, окружено правоохранителями.

В зале городского совета на внеочередную сессию собираются депутаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире созывают внеочередную сессию Житомирского городского совета по вопросу политической ситуации в стране.

Читайте такжеВ Черновцах митингующие прорвались в ОГА с черного хода, часть силовиков покинула здание

Вчера Депутаты Житомирского облсовета не приняли обращения к парламенту о политической ситуации в Украине, чем вызвали возмущение митингующих на улице под стенами ОГА. В Житомире также начато расследование по факту попытки захвата здания ОГА. Установлено, что во время мирного собрания граждан на митинге, который состоялся на площади Королева в Житомире, значительное количество неизвестных предприняло попытку захватить здание Житомирской областной государственной администрации.