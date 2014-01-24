Митингующие взяли в осаду Житомирский горсовет

16:56, 24 января 2014
Политика
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В Житомире около двухсот активистов с государственными флагами Украины и символикой ВО «Свобода» взяли в осаду горсовет

Осада Житомирского горсовета / zhitomir.info

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга скандируют «Ганьба!» («Позор»).

Сессия Житомирского городского совета еще не началась, помещение Житомирской ОГА, которое пытались взять штурмом вчера пикетчики, окружено правоохранителями.

Осада Житомирского горсовета / zhitomir.info

В зале городского совета на внеочередную сессию собираются депутаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире созывают внеочередную сессию Житомирского городского совета по вопросу политической ситуации в стране.

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Вчера Депутаты Житомирского облсовета не приняли обращения к парламенту о политической ситуации в Украине, чем вызвали возмущение митингующих на улице под стенами ОГА. В Житомире также начато расследование по факту попытки захвата здания ОГА. Установлено, что во время мирного собрания граждан на митинге, который состоялся на площади Королева в Житомире, значительное количество неизвестных предприняло попытку захватить здание Житомирской областной государственной администрации.

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