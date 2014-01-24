МИД Франции: Азаров не проявил себя с положительной стороны

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в контексте событий, происходящих в Украине, заявил, что премьер-министр Украины Николай Азаров в последние дни не проявил себя с положительной стороны.

Как сообщили УНИАН в посольстве Франции в Украине, об этом Фабиус заявил сегодня в Давосе в интервью телеканалу «I-télé».

В частности, на вопрос: «Вчера украинский премьер-министр квалифицировал демонстрации, организованные оппозицией, как настоящую попытку государственного переворота. Чувствуете ли вы беспокойство по поводу ситуации в Киеве?», Фабиус ответил: «Да, конечно, и беспокойство, и возмущение. Сейчас я поручил вызвать сегодня посла Украины во Франции в Министерство иностранных дел. Это демарш, который должен показать настоящий осуждение со стороны Франции».

При этом он добавил: «Это очень сложная ситуация, мы призываем к диалогу, который должен состояться между Президентом Януковичем и представителями оппозиции. Я, в частности, нахожусь в контакте с господином Кличко, одним из главных лидеров оппозиции. Между тем, принятые законы, которые являются чрезвычайно репрессивными, будут, я надеюсь, изменены, а диалог должен быть установлен».

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«Относительно премьер-министра Украины, самое меньшее, что мы можем сказать, это то, что в последние дни он не проявил себя с положительной стороны, вы же видели, были приказы стрелять по толпе, что, безусловно, недопустимо», - подчеркнул министр иностранных дел Франции.

Как сообщал УНИАН, 23 января Президент Франке Франсуа Олланд призвал украинские власти немедленно найти путь к диалогу и уменьшению напряжения.

«Президент Республики выражает решительное осуждение проявлений насилия против мирных демонстраций, которые проходят в Киеве. Украина как большое государство, которое стремится занять достойное место на европейской и международной арене, должна положить конец таким действиям», отмечается в заявлении Администрации Президента Франции.

Также 23 января премьер-министр Украины Николай Азаров заявил журналистам в Давосе, что в Украине осуществляется попытка государственного переворота.

«В Украине осуществляется попытка государственного переворота. И все, кто поддерживает этот переворот, должны четко сказать: да, мы за свержение законной власти в Украине, а не прятаться за мирными протестующими», - сказал Азаров.

Вместе с тем он подчеркнул, что нельзя считать протесты мирными после того, как так называемые мирные митингующие используют «коктейли Молотова», захватывают государственные учреждения и совершают другие противоправные действия, - сообщил Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров.