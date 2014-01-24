В Ужгороде около тысячи активистов пикетируют Закарпатскую ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, по различным данным, митингующих собралось от 600 до 1000 человек, к ним постоянно присоединяются новые .

На данный момент через окна и двери видно, что в здании Закарпатской ОГА стоят только милиционеры. Сколько их - не видно, но, как минимум, больше десятка.

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Как сообщают закарпатские СМИ, митингующие уже озвучили свой ультиматум: они предлагают открыть двери обладминистрации и для того, чтобы иметь возможность работать в большом зале ОГА. Там митингующие хотят создать Народный совет. В противном случае обещают мирный штурм и осаду.