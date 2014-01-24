Сегодня в Киеве состоится акция памяти погибших активистов Евромайдана
15:12, 24 января 2014Политика
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Сегодня в Киеве состоится траурная акция в память погибших митингующих. На склоне возле Октябрьского дворца сегодня после 16 часов будут зажженные свечи в память погибших активистов Евромайдана.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в штабе национального сопротивления сообщил член совета «Майдана» Игорь Жданов.
"Вчера у нас был траур. Мы хотим продолжить его сегодня", - сказал он.
Жданов сообщил, что на склоне возле Октябрьского дворца сегодня после 16 часов будут зажженные свечи в память погибших активистов Евромайдана.
"Мы отдадим им должное", - добавил он.
Жданов также добавил, что сейчас делается все, чтобы морально поддержать семьи погибших, а также организуется их приезд из Беларуси и Днепропетровской области.
Жданов напомнил, что сейчас «есть еще определенные проблемы из-за того, что не хотят отдавать тело из морга Сергея Нигояна».
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