Сегодня в Киеве состоится акция памяти погибших активистов Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в штабе национального сопротивления сообщил член совета «Майдана» Игорь Жданов.

"Вчера у нас был траур. Мы хотим продолжить его сегодня", - сказал он.

Жданов сообщил, что на склоне возле Октябрьского дворца сегодня после 16 часов будут зажженные свечи в память погибших активистов Евромайдана.

"Мы отдадим им должное", - добавил он.

Жданов также добавил, что сейчас делается все, чтобы морально поддержать семьи погибших, а также организуется их приезд из Беларуси и Днепропетровской области.

Жданов напомнил, что сейчас «есть еще определенные проблемы из-за того, что не хотят отдавать тело из морга Сергея Нигояна».