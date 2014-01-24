Парламент Крыма призывает Януковича и ВР ввести ЧП

Об этом сказано в заявлении крымского парламента, опубликованном сегодня на официальном сайте Парламента АРК.

«Безнаказанный захват Киевской городской государственной администрации и других административных зданий убедил "майдановцев" во вседозволенности. В семи областях Украины экстремисты штурмуют органы государственной власти и возводят баррикады. Уже захвачены здания Львовской, Ровенской, Тернопольской государственных администраций. Участники массовых беспорядков объявили, что "берут власть в свои руки", подчиняются решениям самозванной "народной рады" и приступили к формированию нелегитимных органов власти. Под угрозой основы конституционного строя и система управления государством», - говорится в документе.

«Обращаемся к Президенту Виктору Януковичу, в Совет национальной безопасности и обороны, к народным депутатам Украины с призывом остановить разгул беззакония, анархии и насилия, захлестнувший страну, и ввести чрезвычайное положение. Предлагаем прекратить финансирование из государственного бюджета объявивших себя вне закона регионов, где власть смещена насильственным путем, до восстановления в них конституционного порядка», - просит парламент автономии.

Кроме того, он призвал жителей полуострова поддержать бойцов крымского подразделения Внутренних войск МВД и сотрудников крымского «Беркута», которые сейчас находятся в Киеве.

«Живым щитом на пути распоясавшихся экстремистов из бандформирований стоят сотрудники правоохранительных органов. Стражи правопорядка, рискуя жизнью, исполняют свой служебный долг, в том числе солдаты крымского подразделения внутренних войск и сотрудники крымского "Беркута". Сегодня, как никогда, они нуждаются в нашей поддержке. Оказать ее - наш гражданский долг!» - сказано в заявлении Президиума, в конце которого приведен расчетный счет для перевода денег.