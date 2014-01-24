СМИ: Уволились несколько бойцов львовского "Беркута" (видео)

Об этом сообщает ТСН. Речь идет о силовиках, которых заблокировали во Львове на улице Трускавецкая.

С территории батальона "Беркут" вышли пятеро спецназовцев. По словам одного из них, он написал рапорт об увольнении. Он также отметил, что среди бойцов львовского "Беркута" он не единственный, кто подал рапорт: "Много написало".

Мужчина отказался назвать свою фамилию и воинское звание. Однако активисты говорят, что его воинское звание - капитан.

Напомним, события на улице Грушевского показали, что спецназовцы не готовы обеспечить порядок в соответствии с должностными инструкциями. Такой вывод обнародовала Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов. Исследователи отмечают: закон четко определяет, как локализовать конфликт и сохранить жизнь и здоровье максимальному количеству граждан.