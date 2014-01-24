Пострадавшая во время штурма Черкасской ОГА девушка в тяжелом состоянии

Как сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук экс-мэр Черкасс Сергей Одарич, «…под Черкасской ОГА во время штурма помещения пострадала студентка одного из местных вузов, которую уже прооперировали. Ее состояние оценивают как критическое. Общался с врачами. Девушку прооперировали. Состояние критическое. Не менее недели будет без сознания. О динамике можно будет говорить лишь через два дня", - отметил он.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, сегодня работники милиции начали проверку по факту нанесения телесных повреждений девушке, которые она получила вблизи Черкасской ОГА.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства нанесения телесных повреждений, полученных девушкой во время массовых беспорядков, 23 января на Соборной площади возле Черкасской ОГА.

По данному факту следственным отделом Сосновского райотдела милиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Черкассах во время штурма Черкасской облгосадминистрации была тяжело травмирована девушка. Около 20 часов ей на голову упал цветочный горшок из окна третьего этажа ОГА. Как отмечают очевидцы этого происшествия, якобы человек в милицейской форме сбросил из окна третьего этажа цветочный горшок, который попал девушке в голову.