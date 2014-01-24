Коморовский: ЕС в любой момент может ввести санкции против украинских властей

Об этом сказал Президент Польши Бронислав Коморовский в интервью польским информационным агентствам РАР и IAR.

"Власти Украины должны быть однозначно убеждены, что санкции висят на волоске, что это действительно то, что может произойти в любой момент, если не будет остановлена спираль конфликта", сказал он.

Коморовский заявил, что роль санкций заключается не только в том, чтобы кого-то наказать, но также для того, чтобы эффективно остановить реализацию определенных рискованных сценариев, которые могут иметь место в Украине.

Среди них он назвал дальнейшее обострение конфликта и "скатывание" Украина в направлении авторитарных и недемократических решений.

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"Мы осознаем, что санкции это чрезвычайные действия, которые иногда действуют на воображение, если это является угрозой", - сказал он.

Вместе с тем Коморовский предостерег, что санкции также могут иметь противоположный от желаемого результат.

"Надо, однако, помнить, что бывает и так, что санкции ускоряют, а не отдаляют перспективу переориентации к более или менее авторитарным государствам на Востоке. Примером этого процесса может быть Беларусь", - сказал он.