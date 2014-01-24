«Регионалы» Львовщины требуют перевыборов Рады и Президента

Об этом говорится в заявлении ЛОО ПР по поводу событий в стране.

В тексте заявления, переданном УНИАН, подчеркивается, что «Львовская областная организация Партии регионов разделяет боль украинцев по погибшим на Евромайдане в Киеве».

«Ответственность за смерть людей в мирное время ложится в первую очередь на власть, которая наделена полномочиями и обязана защищать честь, достоинство и жизнь каждого гражданина государства, даже если он нарушает закон. Очевидно, что будучи сориентированным на настроения только определенной части граждан Украины, лидеры Партии регионов после того, как пришли к власти, не сумели или не захотели прислушиваться к позиции другой части украинцев», - говорится в заявлении.

«Регионалы» Львовщины отмечают, что «наши попытки внести коррективы в эту политику наталкивались на пренебрежение и самоуверенность киевских функционеров. Ради объективности следует отметить, что утвердиться им в этой позиции помогали и наши земляки, которые ради должностей или политических дивидендов торговали принципами в отстаивании интересов родного края».

Авторы заявления убеждены, что «сегодня очевидно, что те программные принципы, с которыми Партия регионов шла на выборы, не выполняются».

Они подчеркивают, что вместо обещанной стабильности и евроинтеграции, страна поставлена на грань гражданской войны, хаоса и раскола. А поэтому требуют немедленно созвать съезд партии.

«Согласно европейской практике, председатель Партии регионов Николай Азаров, ее руководство на съезде должны подать в отставку. Съезд партии должен избрать нового лидера, а Президент – объявить внеочередные выборы в Верховную Раду, сформировать новое правительство. Это и есть демократический путь», - отмечается в заявлении «регионалов» Львовщины.

Также в заявлении указывается, что «рассудить власть и оппозицию вправе только украинский народ. И не на площадях, а через выборы. Сначала в Верховную Раду, а затем и Президента Только так мы можем поставить точку в дальнейшем обострении противостояния гражданского общества».