Милиция возбудила дело по факту захвата Житомирской ОГА

Милиция возбудила уголовное дело по факту захвата Житомирской областной государственной администрации.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы прокуратуры Житомирской области. Милиция Житомирской области 23 января начала досудебное расследование по факту захвата Житомирской областной государственной администрации. Читайте также58 участников штурма облгосадминистрации Черкасс доставлены в милицию Согласно сообщению, следственным отделом Житомирского горуправления МВД начато досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 15 (покушение на преступление), ч.1 ст. 341 (захват государственной здания) УК Украины", - говорится в сообщении.

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