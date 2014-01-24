В Донецке милиция призвала журналистов пользоваться спецжилетами

Как передает корреспондент УНИАН, такой призыв для СМИ распространили сотрудники Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

«Учитывая ситуацию, которая сложилась в государстве, с целью вашей безопасности еще раз убедительно призываем представителей СМИ во время освещения массовых мероприятий обязательно пользоваться спецжилетами с надписью «пресса», - сказано в обращении милиции к журналистам. - Это даст возможность выделить вас из всех граждан, в том числе митингующих сторон. Правоохранители смогут реагировать на правонарушения в отношении журналистов оперативнее и эффективнее».

В сообщении указано:«Тех журналистов, у кого нет жилетов, просим получить их в Донецком городском управлении милиции».

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя Главного управления МВД в Донецкой области Романа Романова, в Донецке милиция возбудила 5 уголовных дел по факту препятствования 22 января журналистской деятельности.

Комментируя тот факт, что 22 января во время митингов на площади возле памятника Шевченко журналистов толкали и обливали краской, он заявил: «Все обращения зарегистрированы, за каждым из 5 фактов открыто уголовное дело по ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. По каждому факту будет проведена проверка, расследования и дана правовая оценка». «Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы вы чувствовали себя защищенно и свою профессиональную деятельность выполняли, как положено», - заявил Романов.