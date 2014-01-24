Во Львове сегодня похоронят убитого активиста Евромайдана Вербицкого

Как передает корреспондент УНИАН, прощание с Вербицким состоится в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на проспекте Красной Калины, 70. В 11.00 в храме отправят службу Божью, а в 12.00 начнется чин похорон и прощания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, похоронят Вербицкого на Лычакивском кладбище на поле почетных захоронений №67.

Ранее горсовет сообщал, что Вербицкого похоронят на Сыхивском кладбище.

Как сообщал УНИАН, 22 января тело львовского активиста Вербицкого было найдено в лесу неподалеку от села Гнедин Бориспольского района Киевской области.

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Вербицкий вместе с общественным деятелем Игорем Луценко был похищен 21 января из Александровской больницы, куда Луценко привез Вербицкого после ранения в столкновениях на ул. Грушевского. Двух активистов похитили 10 неизвестных молодчиков, завезли за город, пытали и допрашивали а затем по одному бросили в лесу на морозе. Игорю Луценко с перебитой ногой удалось доползти до того места, где ему смогли оказать помощь.

Следственным отделением Бориспольского горотдела ГУ МВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.