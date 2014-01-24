В больницу скорой помощи свозят избитых активистов и держат их под стражей

Об этом сообщают активисты сообщества "Стоит в больнице", пишет Украинская правда.

18 из них находятся под стражей. Активистов доставляют сюда из СИЗО и РОВД. 24 января часть из них должны доставить на следственные действия.

"Все избиты: голова, спина. Очень истощены, потому что милиция держала их у себя 20-30 часов", - говорится в сообщении.

На Братиславской регулярно находятся нардепы, активисты с Майдана, Автомайдана, байкеры, простые граждане, которые собирают деньги на вещи и лекарства для задержанных.

Также стало известно, в в больницу БСП привезли еще троих задержанных майдановцев: Виктор Д. (1993 года рождения), Андрей Л. (1970), Дмитрий Ж. (1969 года).

"Они проходят обследование, милиция не дает четких ответов на вопрос, будут ли их забирать обратно в милицию. Также не известно, удалось ли им сообщить родственникам или друзьям о задержании (кроме Андрея Л - он сообщил точно)", - отмечают активисты.

Также в больнице находится милиция, которая предъявила задержанным обвинения.

Вместе с тем активисты сообщества "Варта в больнице" отмечают, что на ул. Кондратюка , 8 возле больницы стоят МВД и советуют не везти туда пострадавших.