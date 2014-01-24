В Черкассах во время захвата помещения облсовета пострадали милиционеры - УМВД

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, во время противостояния травмированы работников милиции.

Всех пострадавших правоохранителей доставили в одну из городских больниц. По факту совершенных уголовных преступлений следственным отделом Сосновского райотдела милиции Черкасс открыты уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) и ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

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В то же время, девушку, которая пострадала при штурме облгосадминистрации, сейчас оперируют. У нее тяжелая черепно-мозговая травма. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах активистам удалось захватить помещение Черкасского областного совета, которое находится в здании Черкасской облгосадминистрации, но с другой стороны. После того, как не удалось попасть в помещение ОГА, митингующие перешли к входу в помещение Черкасского облсовета. Там они без всякого сопротивления выломали дверь и ворвались в помещение. Около 23 часов 23 января сотрудники милиции освободили помещение облсовета от митингующих.

Во время штурма митингующими здания Черкасской облгосадминистрации была тяжело травмирована девушка. Ей на голову упал цветочный горшок с окна третьего этажа Черкасской ОГА. Бесчувственную ее забрала машина скорой помощи.