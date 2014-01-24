Пшонка рассказал, при каких условиях смягчит судьбу арестованных активистов Майдана

"В случае, если радикально настроенные лица прекратят насильственные действия, поджоги, погромы, сопротивление правоохранительным органам и освободят улицу Грушевского, органы прокуратуры будут ходатайствовать перед судами об изменении меры пресечения на более мягкую для уже арестованных лиц, и о степени меры пресечения не связанную с арестом для тех, кому она еще не избрана", - говорится в заявлении ГПУ.

Читайте такжеЗахарченко назвал условия, на которых милиция не будет преследовать активистов

По данным Генпрокуратуры, на сегодняшний день правоохранительными органами за участие и организацию массовых беспорядков на улице Грушевского задержаны 71 человек, из них - суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 36 лицам.

"Рассмотрение других судебных дел назначено на ближайшие дни, а сотни человек находятся в розыске", - отметили в прокуратуре.

"Чем дольше продолжается противостояние, тем больше правонарушений осуществляется, тем больше уголовных производств регистрируется в Едином реестре досудебных расследований , тем больше людей попадают в следственные изоляторы за грубое нарушение законов", - подчеркнули в ведомстве.

"Продолжение эскалации конфликта может привести к новой волне противостояния и поставить под угрозу жизнь и покой киевлян", - подчеркнули в ГПУ.