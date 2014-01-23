МВД заявляет, что не использует пули, от которых погибли люди на Грушевского

Боеприпасы, которыми нанесены эти телесные повреждения, на вооружении милиции не находятся.

Об этом заявил первый заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.

По словам Сакала, следователями в числе прочих рассматривается версия совершения убийств с целью спровоцировать эскалацию конфликта и оправдать применение оружия митингующими.

Читайте такжеАзаров: Власть имеет дело с изящными провокациями со стороны боевиковВ частности, как сказал первый заместитель начальника ГСУ, в министерстве подтверждают 2 факта смерти, о которых поступили сообщения в правоохранительные органы от участников массовых беспорядков на ул. Грушевского в Киеве. В первом случае погибшим является 20-летний житель Днепропетровской области Сергей Нигоян , во втором - 25-летний гражданин Республики Беларусь Михаил Жизневский . Эксперты установили , что оба парня погибли в результате огнестрельных ранений.

У Нигояна обнаружены телесные повреждения от 2 проникающих слепых дробовых ранений грудной клетки с повреждением легких и сердца, а также непроникающее ранение в височной области головы. Смерть Жизневского наступила от сквозного огнестрельного ранения грудной клетки с повреждением аорты в области сердца, сообщил Сакал.

Читайте такжеНа 23 января во Львове объявлен траур по погибшим в КиевеВ первом случае ранения вызваны картечью на основе сплава свинца, во втором - охотничьим шаром.

«Патронов, причинивших телесные повреждения обоим погибшим, на вооружении подразделений ведомства нет и милицией они не используются. Кроме того, сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск , которые несут службу по охране общественного порядка, находятся там без табельного огнестрельного оружия» , - утверждает Сакал.

Таким образом, с учетом полученных данных следователями в числе прочих рассматривается версия совершения убийств с целью спровоцировать эскалацию конфликта и оправдать применение оружия митингующими, заявил он. По словам Сакала, подтверждениями права на существование этой версии служат многочисленные видеоматериалы из открытых источников, где зафиксированы люди с огнестрельным оружием.

«Правоохранители заинтересованы в выяснении всех обстоятельств совершения этих преступлений, поскольку уже установлено, что тела погибших перемещали, свидетели происшествия отсутствуют. Кроме того, протестующие мешали работе следственно-оперативной группы милиции, пытались завладеть видеокамерой, которой велась съемка, и т.д.», - сказал представитель МВД.

По его словам, следователи также направили запросы в редакции телеканалов с просьбой предоставить видеозаписи событий, отснятые на ул. Грушевского в то время, когда вероятно наступила смерть потерпевших. Это поможет провести досудебное расследование как можно полнее и объективнее, добавил Сакал.