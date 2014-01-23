На Грушевского возвели 4 новые баррикады, строительство продолжается

Как передает корреспондент УНИАН, они укрепили первую линию баррикад, состоящую из сожженной спецтехники возле памятника Лобановскому.

Также они возводят еще одну баррикаду в непосредственной близости от первой напротив стадиона «Динамо».

Также митингующие недавно построили баррикаду возле Института украинского языка Национальной академии наук Украины, которая достигает более 2 м в высоту.

Кроме того, еще вчера была построена баррикада напротив гостиницы «Днепр».

Сейчас часть митингующих расчищает снег на проезжей части.

Также они исполняют гимн Украины и поют народные песни. Желающих угощают бутербродами и чаем.

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Сейчас ситуация спокойная, перемирие продолжается.

Как сообщал УНИАН, на ул. Грушевского с 19 января продолжаются столкновения. Сотни людей ранены, есть погибшие.

22 января лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок провели встречу с Президентом Януковичем. Встреча продолжалась более трех часов.

Сегодня, 23 января, в 12.00 Кличко пришел на Грушевского и призвал митингующих и «Беркут» не прибегать к активным действиям, пока будут продолжаться переговоры.

С того времени схватки прекратились.

Второй раунд переговоров был сначала назначен на сегодня на 13:00 , затем его перенесли на 15.00.

Позже лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сообщил, что переговоры лидеров оппозиции с Януковичем начнутся в 17.30.