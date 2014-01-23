После ночного нападения силовиков на Автомайдан пропали 30 активистов - депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в штабе национального сопротивления заявил народный депутат от «Батькивщины» Владимир Яворивский, отвечая на вопросы журналистов.

«Окончательной информации нет. Около 30 человек», - сказал он.

В свою очередь депутат от «Батькивщины» Анатолий Дырив сказал, что эти люди либо не выходят на связь, либо задержаны, либо находятся где-то в больнице.

«Где четко эти люди, мы не можем сказать, мы не знаем», - сказал депутат.

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Как сообщалось, около 3 часов ночи 23 января на патрули Автомайдана в трех местах "Беркут" устроил ловушки: в Крепостном переулке, около 17-й больницы и на улице Институтской. В одном из случаев неизвестные подключились к рации автомайдановцев и через эти радиоволны стали сообщать, что преследуют автобус с "Беркутом" без номерных знаков и просят о помощи. Это и была ловушка, передает «5 канал». Активистов подловил "Беркут", стал бить по их машинам, чтобы те вышли, крушил стекла. Наконец, 15 активистов похитили, сообщает телеканал. В разбитых машинах остались личные вещи владельцев.

При этом момент нападения зафиксировал видеорегистратор в одной машине.

Вместе с тем в МВД отрицают нападение «Беркута» на участников Автомайдана, заявляя, что именно силовики пострадали от действий активистов.

«Молодые спортивного телосложения с битами совершали хулиганские действия, наносили удары по транспортным средствам, кидали камни. Милиция задержала около 20 нападавших», - заявили в МВД.