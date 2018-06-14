Экс-замглавы СБУ: Сотрудники должны помнить, кому давали присягу

- Как ветераны Службы безопасности Украины смотрят на сложившуюся ситуацию в стране? Как оценивают события, которые происходят в центре Киева?

- Ветераны СБУ, подавляющее большинство – кто в меньшей, кто в большей степени – резко отрицательно относятся к ситуации, которая сложилась. Выход из положения видят только в изменении позиции власти по отношению к протестующим людям. Другими словами, власть должна прислушаться к мнению протестующих.

- Планируют ли экс-сотрудники СБУ делать какое-либо заявление, обращение к власти?

- Не исключено. Но мы уже этих заявлений столько сделали! По моему мнению, сейчас время для заявлений власти, а не ветеранов. Власть должна осознать, что она взяла на себя ответственность за мир и спокойствие в стране, а она его не обеспечивает. Поэтому, нужен хотя бы минимальный шаг, чтобы снять напряжение, а сейчас это будет очень сложно сделать, потому что уже пролилась кровь.

- А как вы считаете, способна ли власть сделает подобное заявление, «покаяться»?

- Я почти не верю в это.

- Насколько активно сейчас задействованы сотрудники СБУ на улицах Киева? Как отслеживают ситуацию?

- Они в основном задействованы в соответствующих оперативных мероприятиях. Это не обязательно означает, что они ходят на улицах. Но задействованы – точно.

- Каким образом?

- В распоряжении правоохранительных органов целый арсенал средств: начиная от санкционированных судом перехватов коммуникаций, линий связи, визуального наблюдения, наружного наблюдения, агентурной работы. Часто нет даже необходимости выходить на улицу и отслеживать события. Хотя и такой вариант работы, конечно, тоже не исключается.

- Понимает ли средний командный состав СБУ, что такое хорошо, а что такое плохо?

- Хотелось бы в это верить. И я хотел бы обратиться к этому среднему составу, рядовому составу – чтобы они помнили, что давали присягу народу Украины, а не властям, персонально кому-то. Власть меняется, а народ Украины есть всегда. Поэтому в тексте присяги и записано «народу Украины», а не президенту, Кабинету министров, министру внутренних дел и так далее…

- Вы верите, что сотрудники СБУ прислушаются к такому призыву?

- Думаю, они его услышат, и придет время, когда каждый из них примет для себя индивидуальное решение – где он и с кем он. Должен произойти перелом в сознании. То, что происходит сегодня, оно, конечно, не остается без внимания тех сотрудников, о которых мы говорим. На них это оказывает определенное влияние, и они делают для себя выводы.

- Как вы считаете, будет ли расследована надлежащим образом ситуация с активистом Евромайдана Игорем Луценко, которого, по его словам, похитили и применяли физическую силу?

- Думаю, все ситуации, а их не одна – их десятки, если не сотни, все акции запугивания – будут расследоваться уже после смены власти, и будут расследоваться по справедливости, а не так, как сегодня в судах…

- Могут ли каким-то образом бывшие сотрудники СБУ помочь в расследовании поджога машин, избиения митингующих?

- Если бы они были очевидцами или в курсе событий — они могли бы помочь. А вообще расследовать есть кому и без помощи ветеранов. Главное тут, чтобы была правовая позиция, позиция честная и объективная со стороны следствия. А профессионалов вести следствие у нас хватает.

- Не планируют ли ветераны СБУ помогать в поимке «титушек», которые учиняют хулиганские действия в спальных районах Киева? Этим сейчас заняты активисты автомайдана, по словам которых, милиция отказывается ловить и задерживать погромщиков…

- Давайте разделим вопрос. Поимка физическая – не дело ветеранов, бывших сотрудников СБУ. А подсказать советом — конечно, могут. Уже, по-моему, подсказывают.

- Выход из сложившейся ситуации вы видите, прежде всего, в смене позиции власти. А что должны сейчас делать митингующие?

- Ситуация сложилась таким образом, что дороги назад уже нет. Если власть демонстрирует позицию, не то чтобы упрямства, а – игнорирования происходящего, и ставку на силу, то это означает, что в случае сдачи своих позиций митингующими власть прибегнет к массовым репрессиям. Судя по интервью митингующих, которые транслируют разные СМИ, я вижу, что они это понимают. Но они будут стоять до конца.

- Какие вы видите возможные сценарии развития событий? Возьмем две крайности: оптимистический и пессимистический.

- Начну с оптимистического. В начале разговора я упоминал смену позиции власти, прекращение репрессий, извинение за содеянное и выполнение других требований, которые звучат со стороны митингующих. Далее, негативный сценарий. Это продолжение ставки на силу, попытки разгона митингующих, продолжение столкновений в разных формах. Это – серьезная угроза национальной безопасности.

Дарья Андреева