На Грушевского находятся около 5 тысяч человек, люди укрепляют баррикады

Обстановка продолжает оставаться спокойной. Ни правоохранители, ни митингующие не прибегают ни к каким активным действиям.

Активистам удалось построить из обгоревших конструкций на стадионе «Динамо» новый рубеж защиты непосредственно на территории стадиона.

Часть митингующих продолжает собирать снег в мешки и укреплять старые и новые баррикады.

Никто из опрошенных корреспондентом УНИАН участников акции не верит в то, что перемирие продолжится долго, все ожидают, что в любой момент схватки возобновятся.

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На Грушевского сейчас находится более 5000 человек. Многие люди приходят посмотреть на то, что происходит.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром лидер «УДАРа» Виталий Кличко заявил митингующим, что договорился с бойцами «Беркута» о том, что они погасят горящие автомобильные покрышки, но баррикады не будут разбирать.

Кличко призвал обе стороны приостановить противостояние, пока будет продолжаться второй раунд переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичем. Переговоры должны начаться в 15.00.