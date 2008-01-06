Огрызко договорился о встрече со своим французским коллегой
05:17, 06 января 2008Политика
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Состоялся телефонный разговор
Министры иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и Французской Республики Бернар КУШНЕР договорились о проведении в ближайшее время встречи.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом шла речь в субботу во время телефонной беседы двух министров.
Также В.ОГРЫЗКО и Б.КУШНЕР обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Францией.
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