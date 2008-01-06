Огрызко договорился о встрече со своим французским коллегой

Министры иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и Французской Республики Бернар КУШНЕР договорились о проведении в ближайшее время встречи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом шла речь в субботу во время телефонной беседы двух министров.

Также В.ОГРЫЗКО и Б.КУШНЕР обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Францией.