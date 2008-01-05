ЦИК Грузии обвинил украинскую организацию в нарушении законодательства

Председатель Центризбиркома Грузии Леван ТАРХНИШВИЛИ обвинил организацию «Общеевропейское дело» в нарушении грузинского законодательства при проведении опросов избирателей на выходе с участков для голосования. На пресс-конференции в Тбилиси «Общеевропейское дело» была представлена как украинская. По ее данным, на выборах президента Грузии лидирует представитель оппозиции.

Как передает Газета.ру, Л.ТАРХНИШВИЛИ назвал нарушением то, что президент центра «Общеевропейское дело» Леонид БЕЛОУСОВ отказался назвать заказчика exit polls.

«Согласно законодательству, организация, проводящая exit polls, должна назвать методологию проведения опроса, заказчика, а также источники финансирования. Нарушение законодательства карается административными санкциями, при это ЦИК имеет право применить эти санкции в случае поступления соответствующей жалобы», - сказал глава Центризбиркома в беседе с журналистами.

Как сообщал УНИАН, данные разных exit-polls по президентским выборам в Грузии противоречат друг другу.

По данным организации “Общеевропейское дело”, Грузии предстоит второй тур президентских виборов. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимых 51 процента голосов избирателей. За кандидата от оппозиции Левана ГАЧЕЧИЛАДЗЕ проголосовали 31,0% респондентов, за Михаила СААКАШВИЛИ - 24,4%.

Грузинские телекомпании, опираясь на данные организованных ими exit-polls, заявляют о победе экс-президента М.СААКАШВИЛИ в первом туре выборов с 52,5% голосов, кандидат от объединенной оппозиции набирает 28,5% голосов.