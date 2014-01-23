Президент Болгарии из-за событий в Киеве отложил свой визит в Украину
Президент Болгарии Росен Плевнелиев за нарушения прав человека и обострение политической ситуации в Украине решил отложить свой запланирован на май этого года визит в Киев.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы болгарского Президента , которым располагает УНИАН.
"Президент сильно обеспокоен обострением ситуации в Украине, что привело к смерти гражданских лиц. Использование силы против мирных демонстрантов недопустимо и не может быть способом решения политического кризиса", - говорится в сообщении.
Президент выразил соболезнования родным и близким погибшим во время противостояния демонстрантов с правоохранителями, и призвал власть к диалогу с оппозицией для стабилизации ситуации.
Плевнелиев также раскритиковал принятие украинским парламентом законов , ограничивающих гражданские права украинцев.
Ситуацию в Украине прокомментировало также Министерство иностранных дел Болгарии , которое осудило обострения насилия в Киеве.
"Мы надеемся на тщательное и объективное расследование и наказание ответственных в смерти демонстрантов", - отметило министерство в своем сообщении.