Президент Болгарии из-за событий в Киеве отложил свой визит в Украину

Об этом говорится в сообщении пресс-службы болгарского Президента , которым располагает УНИАН.

"Президент сильно обеспокоен обострением ситуации в Украине, что привело к смерти гражданских лиц. Использование силы против мирных демонстрантов недопустимо и не может быть способом решения политического кризиса", - говорится в сообщении.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибшим во время противостояния демонстрантов с правоохранителями, и призвал власть к диалогу с оппозицией для стабилизации ситуации.

Плевнелиев также раскритиковал принятие украинским парламентом законов , ограничивающих гражданские права украинцев.

Ситуацию в Украине прокомментировало также Министерство иностранных дел Болгарии , которое осудило обострения насилия в Киеве.

"Мы надеемся на тщательное и объективное расследование и наказание ответственных в смерти демонстрантов", - отметило министерство в своем сообщении.