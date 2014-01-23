Обзор мировых СМИ: массовая миграция, комендантский час и "последний шанс" примириться

The Washington Post назвал вчерашние переговоры Януковича с оппозицией "возможно, последним шансом предотвратить общенациональное силовое противостояние".

"Гибель трех и, возможно, большего количества активистов повергла в шок и заставила держаться в напряжении легионы протестующих. Один из пострадавших получил четыре пулевых ранения, утверждают медики. Милиция опровергла факт использования огнестрельного оружия, хотя в течение дня неоднократно было видно, как они целятся с помощью винтовок. Погибших изображают мучениками" - пишет издание.

Как пишет Bloomberg, Польское правительство предупреждает Запад о рисках массовой миграции политических беженцев из Украины в случае дальнейшей эскалации конфликта.

"Президент Украины Виктор Янукович борется, чтобы остановить митинги против отмены подготовки Соглашения о сотрудничестве с ЕС в ноябре с помощью жестоких полицейских мер, которые лишь раздувают народный гнев" - отмечает издание.

The Guardian сравнивает центр Киева с зоной боевых действий и отмечает, что, несмотря на праздник Соборности, наверное, украинцы никогда еще не чувствовали себя настолько разделенными.

"Фактический комендантский час был установлен в 16:00 по местному времени, когда магазины, гостиницы и другие объекты в районе, прилегающем к лагерю протестующих, было приказано закрыть. Однако штурм лагеря так и не начался", - пишет The Guardian.

Российские Вести также утверждают о внутреннем противостоянии в Украине по линии Восток-Запад.

"Региональные советы Донецка, Днепропетровска, Луганска, Одессы принимают обращение за обращением. Они просят президента действовать в отношении террористов, именно так здесь называют бунтарей-радикалов, самым жестким образом, чтобы сохранить главное — страну", - говорится на сайте русского издания.