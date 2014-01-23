В "милицейских боксах" больницы скорой помощи обнаружили 10 раненых

Об этом сообщили в эфире Hromadske TV, пишет Украинская правда.

Нардепы Леся Оробец, Александр Бригинец и другие активисты прибыли в больницу, требуя от персонала предоставить информацию о раненых, доставленных туда, о которых ничего после их прибытия неизвестно.

Удалось узнать, что их содержат в "милицейских боксах" в отделении спецтравмы, никого к ним не допуская.

Врачи долго не хотели ничего говорить о раненых. В результате нардепы получили фамилии и данные о возрасте пострадавших.

Это Ковалев В.В., Судроб А.В., Ковальчук А.М., Москалюк В.М., Низкогуз М.Ю., Цилицкий В.В (на фото фамилия указана некорректно), Войтко Я.С., Сидоренко О.О., Тюк Ф.Ф., Танаев С.М.

"БСП, список людей в 212 спецпалате. Еще есть информация, что здесь Апалько Виктор Борисович (?) 54 года, из Никополя - высокое давление", - отметила на своей странице в Facebook Леся Оробец.

Как отметил в своем Facebook нардеп Андрей Пышный, "Больница скорой помощи (БСП) превратилась на задний двор Захарченко".

"Никакой полезной информации или помощи, такое ощущение, что разговариваешь с надзирателями, а не с врачами. Испуг, порожденных страхом, равнодушие: травмирован сознания парень пролежал без какой-либо реакции со стороны врачей, пока люди не подняли крик. Убила фраза, которую произнес такой себе Владимир Степанович ответственный администратор, в ответ на мою третью просьбу предоставить список тех кто поступил за последние три дня: "они не достойны вашего внимания", - отметил Пышный.