На Грушевского огонь от горящих автошин перекинулся на дом - МВД
00:27, 23 января 2014Политика
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На улице Грушевского участники массовых беспорядков продолжают поджигать автомобильные покрышки, в результате чего пламя перекинулось на дом под номером 4.
На Грушевского огонь от горящих автошин перекинулся на дом - МВД REUTERS
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления по связям с общественностью МВД.
Милиционеры совместно с сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предпринимают меры по тушению пожара, сообщили в МВД, заявив, что «радикально настроенные лица оказывают сопротивление и продолжают жечь резину».
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Как сообщалось, протестующие подожгли автошины на улице Грушевского, чтобы минимизировать для правоохранителей сектор обстрела из оружия и помешать быстрому передвижению спецназовцев на случай очередной попытки вытеснения или разгона активистов.
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