На 23 января во Львове объявлен траур по погибшим в Киеве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, траур объявляется отдельным распоряжением городского председателя Львова Андрея Садового.

Как отмечается в сообщении, на зданиях города будут вывешены флаги с траурными лентами. Также Львовский горсовет обратился ко всем заведениям с просьбой ограничить использование музыки.

Как сообщал УНИАН , в результате массовых беспорядков в Киеве погибли уже трое митингующих. Двое были 21 января найдены с огнестрельными ранениями, еще один умер в 21 января в больнице после того, как упал с колоннады стадиона им. Лобановского на ул. Грушевского.