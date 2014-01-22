На 23 января во Львове объявлен траур по погибшим в Киеве

18:30, 22 января 2014
Политика
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На 23 января во Львове объявлен траур по погибшим в Киеве участниками акций протеста.

Во Львове объявлен траур

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, траур объявляется отдельным распоряжением городского председателя Львова Андрея Садового.

Как отмечается в сообщении, на зданиях города будут вывешены флаги с траурными лентами. Также Львовский горсовет обратился ко всем заведениям с просьбой ограничить использование музыки.

Как сообщал УНИАН , в результате массовых беспорядков в Киеве погибли уже трое митингующих. Двое были 21 января найдены с огнестрельными ранениями, еще один умер в 21 января в больнице после того, как упал с колоннады стадиона им. Лобановского на ул. Грушевского.

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