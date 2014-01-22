В Одесском облсовете события в Киеве назвали «попыткой государственного переворота»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение депутаты облсовета приняли сегодня в ходе внеочередной сессии.

В обращении, в частности, сказано, что «массовые беспорядки, вмешательство в работу государственных органов и силовое противостояние правоохранительным органам, захват зданий государственной и коммунальной собственности, причинение значительного ущерба коммунальному хозяйству Киева».

В нем говорится, что «проявление вандализма и экстремизма, а также беспорядки, разрушения, погромы, поджоги и произвол» позволяют констатировать – происходящее в столице является не мирными акциями, а «попыткой государственного переворота».

Как утверждают авторы обращения, происходит распространение экстремистских настроений, появляются радикальные организации, носители «крайних, радикальных взглядов», что привело к вспышке насилия. Облсовет также выражает обеспокоенность возможностью «свержения конституционного строя и незаконного захвата власти».

«Нагнетание вражды по отношению к органам государственной власти приводит к расколу между государством и обществом и подрывает авторитет Украины как суверенного и независимого государства. Поэтому невозможно оставаться в стороне при угрозе национальной безопасности человека, гражданина, общества и государства.

Уважаемый Виктор Федорович, на вас лежит ответственность за судьбу страны, которую политические радикалы и провокаторы поставили на грань раскола. Ваши призывы к диалогу и компромиссу не нашли понимания протестующих, которые уже настолько увлечены горнилом массовых беспорядков, что, пренебрегая жизнью людей и всеми ценностями украинского народа, посягнули на главное его достижение — суверенитет. Защита национальной безопасности Украины требует безотлагательного принятия решительных мер», - сказано в обращении.

В нем говорится, что облсовет обращается «с просьбой безотлагательного принятия действенных мер, адекватных характеру и масштабам угрозы национальным интересам».