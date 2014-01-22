Парламент Крыма заявляет, что крымчане не будут жить в "бандеровской" Украине

В заявлении Верховного Совета АРК говорится, что вся ответственность за события в Киеве лежит на лидерах оппозиции, которые в ультимативной форме выдвигают, по мнению депутатов, незаконные требования, главным из которых является проведение досрочных выборов Президента Украины.

По мнению депутатов Крыма, "политические марионетки, используя технологии "цветных" революций, пытаются лишить Украину и Автономную Республику Крым будущего".

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Кроме этого, депутаты сообщили, что не отдадут Крым людям, которые якобы стремятся ценой раскола страны захватить власть в Украине.

"Крымчане никогда не будут участвовать в нелегитимных выборах, не признают их результаты и не будут жить в "бандеровской" Украине! Мы полны решимости защитить исторический выбор, сделанный 23 года назад на Всекрымском референдуме по вопросу воссоздания Автономной Республики Крым!», - сказано в заявлении.