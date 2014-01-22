Азаров назвал радикальных протестующих в центре Киева террористами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

«Часть Майдана, который долго балансировал на грани мирных протестов, перешла эту грань и грань христианских моральных принципов вообще. Организованные ультраправые боевики радикальной части участников Майдана совершили в центре Киева массовые беспорядки. Нападения на работников правоохранительных органов с применением холодного оружия, воспламеняющимися смесями, поджогом машин, террор и мародерство, незаконные захваты людей, самосуды, провокации… Цинизм и аморальность террористов дошли до того, что они бросают «коктейли Молотова» в живых людей… А сегодня ночью террористы с Майдана врывались в отели, захватили несколько десятков граждан, которых они считают своими оппонентами, и жестоко их избили», - сказал Азаров, комментируя события на улице Грушевского.

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По его словам, участников этих беспорядков нельзя назвать мирными протестующими. «Это преступники, которые должны ответить за свои деяния. Как премьер-министр заявляю, что жертвы, которые, к сожалению, уже есть, - на совести и ответственности организаторов и некоторых участников массовых беспорядков», - подчеркнул Азаров.

Он потребовал, чтобы правоохранительные органы тщательно расследовали эти преступления и сделали все возможное, чтобы не допустить их повторения.