Шварценеггер выразил поддержку Майдану
20:05, 21 января 2014Политика
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Американский актер, спортсмен и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выразил поддержку украинскому народу.
"Посылаю свои добрые пожелания моему другу Виталию Кличко и украинским людям в их борьбе за демократию. Мысленно с вами", - написал актер в Twitter.
Как сообщал УНИАН, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им преградили правоохранители, после чего на улице Грушевского начались столкновения.
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