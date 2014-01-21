Шварценеггер выразил поддержку Майдану

"Посылаю свои добрые пожелания моему другу Виталию Кличко и украинским людям в их борьбе за демократию. Мысленно с вами", - написал актер в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им преградили правоохранители, после чего на улице Грушевского начались столкновения.